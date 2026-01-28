La Lube B si diverte in Champions Leuven maltrattato e punteggio pieno
La Cucine Lube Civitanova conquista facilmente la vittoria contro il Volley Haasrode Leuven in Champions. La squadra italiana domina in tutto il match, lasciando poco spazio agli avversari belgi. I punti di Nikolov e Duflos-Rossi guidano i padroni di casa verso un punteggio netto di 3-0. La partita si è svolta senza grandi problemi per la Lube, che ora guarda con fiducia ai prossimi impegni in coppa.
Cucine Lube Civitanova 3 Volley Haasrode Leuven 0 CUCINE LUBE: Gargiulo 9, Loeppky 6, Orduna 2, Nikolov 14, Duflos-Rossi 12, Tenorio 7, Bisotto (L), Kukartsev 3. N.E. D’heer, Balaso, Boninfante, Podrascanin, Bottolo. All. Medei. VOLLEY HAASRODE LEUVEN: Hofmans 8, Malisse 1, Peeters 10, De Saedeleer 2, Prevert 3, Olalla Gomez 10, Verwimp (L), Madjunkov. N.E. Ponsin, Witvrouwen, Valkiers, Parmentier. All. Tuerlinckx. Arbitri: Krticka (Cechia) e Pop (Rom). Parziali: 25-10 (18’), 25-19 (21’), 25-19 (22’). Note: spettatori 2.113; Lube battute sbagliate 12, ace 4, muri 11, ricezione 58% (perfetta 17%), attacco 64%; Leuven bs 13, ace 2, muri 1, 34% (15%), 40%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
LIVE Civitanova-Leuven 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: terzo set in controllo per la Lube, 11-9
La Lube stringe i denti nel terzo set contro Leuven.
LIVE Haasrode Leuven-Civitanova 0-3, Champions League volley in DIRETTA: dominio Lube in Belgio
Segui in tempo reale la partita di volley tra Haasrode Leuven e Civitanova, valida per la Champions League, con il risultato aggiornato 0-3 a favore della Lube.
