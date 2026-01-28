La parlamentare dem Picierno ha ribadito che combattere l’antisemitismo rappresenta la sfida più dura per una società che voglia essere aperta e libera. La sua frase si inserisce in un dibattito sempre più acceso sui recenti episodi di intolleranza, mentre gli atti di odio continuano a preoccupare. La politica e le associazioni civili chiedono azioni concrete per fermare questa forma di discriminazione che, secondo molti, minaccia i valori fondamentali della convivenza.

Il Pd lascia il Giorno della memoria alla destra. No al ddl Romeo (mentre Meloni si smarca dal fascismo) “Il buio della ragione supera il tempo”. Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sovrastano le polemiche nel Giorno della Memoria. “Nella Repubblica italiana non c’è posto per il veleno dell’odio razziale, per i germi della discriminazione, per l’antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per chi coltiva odio”, dice Mattarella. E se, in Senato, è stato adottato ieri, come testo base, il dl Romeo-Scalfarotto per i lavori sulla nuova legge sull’antisemitismo, a Bruxelles la vicepresidente del Parlamento europeo e dem riformista Pina Picierno dà il via a un programma di eventi oltre i distinguo, per dire davvero “mai più”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “La lotta all’antisemitismo è la più radicale forma di lotta per una società libera e aperta”, dice la dem Picierno

