La Lega candida Rinaldi a Roma? Ecco a chi pensa Forza Italia

A Roma si parla molto della possibile candidatura di Rinaldi con la Lega. La domanda che si fanno molti è quanto ancora possa contare il partito di Salvini nella capitale, soprattutto ora che Forza Italia e Fratelli d’Italia rafforzano i loro rapporti. La partita per il centrodestra è aperta e i giochi sono ancora da definire.

Quanto conta ancora la Lega di Matteo Salvini? È questa la domanda che circola a Roma, tra gli alleati di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. Il partito del Nord, che ha in mano il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e promuove il progetto del ponte sullo Stretto di Messina mentre il Comune siciliano di Niscemi frana, nella Capitale ha lanciato come candidato sindaco l’ex europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. Cioè uno che, nonostante le apparizioni in televisione, la foga antieuropea e i “fondi” pubblicati su Milano Finanza, non è conosciuto praticamente da nessuno. Il padre, invece, lui sì che era famoso: il banchiere Rodolfo Rinaldi, già vicepresidente della Banca nazionale del lavoro (Bnl) e ultimo presidente del Banco di Santo Spirito prima della fusione con la Cassa di Risparmio di Roma, uomo vicinissimo a Giulio Andreotti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Antonio Maria Rinaldi è un economista e europarlamentare noto per le sue posizioni euroscettiche e sovraniste.

La Lega ha ufficializzato Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma durante l’evento “Idee in Movimento” in Abruzzo.

