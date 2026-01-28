La Juve batte un colpo a centrocampo | arriva alla Continassa a zero

La Juventus si muove con decisione sul mercato e si avvicina alla chiusura della sessione invernale senza aver ancora preso nuovi giocatori. La squadra, infatti, si presenta alla Continassa a zero, senza acquisti recenti. I tifosi aspettano conferme, mentre la dirigenza lavora per rinforzare il centrocampo prima della fine della finestra di mercato.

Mancano pochissimi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato: Juve letteralmente scatenata. Non solo un attaccante con il sogno Kolo Muani che appare sempre più realizzabile con il trascorrere delle ore. La Juve monitora più questioni in questa finestra invernale di calciomercato e ora è pronta a mettere a segno un importantissimo colpo a centrocampo: il prescelto è Xaver Schlager, classe ’97 del RB Lipsia e della nazionale austriaca. Schlager (Ansa) – Calciomercato.it Il calciatore originario di Linz, che nell’estate del 2022 ha detto addio al Wolfsburg per trasferirsi proprio al Lipsia dove ha collezionato fin qui 95 presenze con 4 goal e 9 assist, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Una visita a sorpresa alla Continassa alimenta le voci di un possibile colpo di mercato della Juventus, con Spalletti come figura chiave nella strategia della dirigenza.

Tuttavia, il trasferimento di Sandro Tonali alla Juventus resta una delle opzioni più interessanti per il mercato estivo bianconero.

