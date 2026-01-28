La giornalista ha notato come la giacca in pelliccia sintetica di Diletta Leotta sia diventata il capo più desiderato di questa stagione. Con il freddo che si fa sentire, molte cercano un’alternativa calda e alla moda, e la conduttrice sembra averla trovata. La sua scelta, semplice ed economica, sta spopolando tra chi vuole coprirsi senza spendere troppo. Ora, sui social, sono in molti a copiare il suo look e a chiedersi dove trovare capi simili senza svuotare il portafoglio.

Durante la stagione più fredda dell’anno i capispalla sono al centro del look e tra in must dell’inverno 2026 c’è la giacca in pelliccia sintetica. A decretarla il capo della stagione è stata Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN presto mamma bis si concede una pausa dal lavoro sulle montagne innevate delle Dolomiti sfoggiando un outfit tanto semplice quanto cool. Sul suo profilo Instagram uno dei volti principali del calcio ha pubblicato alcune foto della vacanza, ma ad attirare l’attenzione è quella in cui indossa la giacca in pelliccia sintetica abbinata a un pantalone da sci. Diletta Leotta ci ha dimostrato come un capo elegante e chic possa adattarsi a un look più sportivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La giacca in pelliccia sintetica di Diletta Leotta è la nuova ossessione dell’inverno. Il look da replicare low cost

