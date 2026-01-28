La frana di Niscemi non si ferma | Rischio noto da 230 anni la città poggia sull'argilla
La frana a Niscemi, in Sicilia, continua a muoversi. La terra si sposta sotto i piedi delle case e delle strade, e di fronte al fenomeno non ci sono ancora soluzioni definitive. La zona è fragile, e il rischio si conosce da oltre due secoli, ma niente è stato fatto per prevenire il disastro che ora si sta verificando. La città si trova su un terreno instabile, e ogni giorno la paura cresce tra i residenti.
La frana di Niscemi, in Sicilia, è per molti osservatori un disastro annunciato, legato alla costruzione in una zona fragile e storicamente a rischio. E il cambiamento climatico ha fatto il resto. Lo spiega a Fanpage.it Giuseppe Amato di Legambiente.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Niscemi Frana
L’ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: “Rischio crollo imminente anche per edifici storici”
La recente frana a Niscemi ha causato ingenti danni e mette in evidenza l’urgenza di interventi di monitoraggio.
La frana di Niscemi non si ferma, a rischio le case in bilico sul precipizio. I geologi: “Dopo il crollo del ‘97 nessun intervento”
La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.
Ultime notizie su Niscemi Frana
Argomenti discussi: Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale.; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause.
Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le causeLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause ... tg24.sky.it
La frana di Niscemi non si ferma: Rischio noto da 230 anni, la città poggia sull’argillaLa frana di Niscemi, in Sicilia, è per molti osservatori un disastro annunciato, legato alla costruzione in una zona fragile e storicamente a rischio ... fanpage.it
A Niscemi la frana è instabile. Mai usati i fondi già stanziati (di @saulcaia) x.com
Dal punto di vista geologico, la frana che ha colpito Niscemi in provincia di Caltanissetta in Sicilia è una frana a scorrimento. L'approfondimento - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.