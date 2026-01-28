La frana di Niscemi non si ferma | Rischio noto da 230 anni la città poggia sull'argilla

La frana a Niscemi, in Sicilia, continua a muoversi. La terra si sposta sotto i piedi delle case e delle strade, e di fronte al fenomeno non ci sono ancora soluzioni definitive. La zona è fragile, e il rischio si conosce da oltre due secoli, ma niente è stato fatto per prevenire il disastro che ora si sta verificando. La città si trova su un terreno instabile, e ogni giorno la paura cresce tra i residenti.

