La forza di una donna anticipazioni 29 gennaio | Arif accusato dell' incidente spunta un testimone

Giovedì 29 gennaio, su Canale 5, torna “La forza di una donna” con una puntata che promette colpi di scena. Un grave incidente scuote la trama, mentre il piccolo Arda scompare nel nulla. Nei prossimi minuti, si scoprirà che Arif è accusato dell’incidente, ma si fa avanti anche un testimone che potrebbe cambiare le carte in tavola. La suspense cresce, e i protagonisti sono ormai alla resa dei conti.

La dizi turca La forza di una donna torna in onda su Canale 5 giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 16.00 con una puntata segnata da un grave incidente e dalla scomparsa del piccolo Arda. Le anticipazioni. Per i personaggi de La forza di una donna si apre una delle pagine più drammatiche di tutta la stagione. Un incidente improvviso mette tutti in ginocchio, mentre la paura di perdere tutto e una scomparsa getta nel panico una madre già allo stremo. La puntata di giovedì 29 gennaio, alle 16.00 su Canale 5, alza la tensione al massimo grazie a scelte difficili e destini che si intrecciano tra corsie d'ospedale e stazioni di servizio.

