La Fiera di Rho sarà zona rossa Più controlli e divieto di sorvolo

La Fiera di Rho diventa zona rossa durante le Olimpiadi Invernali. Le autorità hanno annunciato più controlli e il divieto di sorvolo dell’area con aerei privati, che sarà in vigore per tutta la durata dei giochi. La misura serve a garantire sicurezza e ordine durante l’evento.

Zona rossa e divieti di sorvolo del traffico aereo privato intorno alla zona di Rho Fiera Milano per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dei vertici territoriali delle Forze di Polizia e dei referenti di Fondazione Milano Cortina. Dal 2 al 22 febbraio saranno rafforzati i presidi nelle vicinanze della pista di speed skating e dell'arena per l'hockey realizzate all'interno dei padiglioni fieristici per i Giochi Olimpici.

