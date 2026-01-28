La Fiera di Rho sarà zona rossa Più controlli e divieto di sorvolo
La Fiera di Rho diventa zona rossa durante le Olimpiadi Invernali. Le autorità hanno annunciato più controlli e il divieto di sorvolo dell’area con aerei privati, che sarà in vigore per tutta la durata dei giochi. La misura serve a garantire sicurezza e ordine durante l’evento.
Zona rossa e divieti di sorvolo del traffico aereo privato intorno alla zona di Rho Fiera Milano per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dei vertici territoriali delle Forze di Polizia e dei referenti di Fondazione Milano Cortina. Dal 2 al 22 febbraio saranno rafforzati i presidi nelle vicinanze della pista di speed skating e dell’arena per l’hockey realizzate all’interno dei padiglioni fieristici per i Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La presenza della zona rossa attorno a Rho Fiera Milano durante le Olimpiadi Invernali del 2026 impatta sulla logistica e sulla sicurezza dell'area.
