la fatale coincidenza sky sport racconta brema 66 in memoria del nuoto azzurro

Sky Sport ricorda la tragedia di Brema, un incidente che ha segnato il nuoto italiano. La trasmissione ricostruisce la sciagura di quella giornata fatale, che ha portato via molte promesse azzurre mentre erano in viaggio per un meeting internazionale. Un episodio che ancora oggi resta nel cuore del mondo sportivo italiano.

La fatale coincidenza Sky Sport ricostruisce la Superga del nuoto italiano, la sciagura di Brema che spazzo via una generazione di atleti azzurri diretti a un meeting.. In occasione del 60° anniversario della tragedia aerea di Brema, in cui perse la vita l’intera Nazionale italiana di nuoto, con l’allenatore Paolo Costoli e il giornalista Nico Sapio, Sky Sport presenta la nuova produzione originale “La fatale coincidenza. Il nuoto azzurro nel cielo di Brema ’66”. Il documentario, in onda su Sky e in streaming su NOW, curato da Silvia Vallini e Riccardo Re, con la regia e la postproduzione di Flavio Chioda, è il racconto diuna delle più grandi sciagure del nostro sport, definita “la Superga del nuoto”, che spazzò via una generazione intera di giovanissimi campioni del nuoto azzurro. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Sono passati 60 anni da quella drammatica giornata a Brema, quando un incidente aereo costò la vita a Paolo Costoli e a diversi giovani talenti del nuoto azzurro.

Argomenti discussi: 'La fatale coincidenza', produzione originale Sky; La fatale coincidenza. Il nuoto azzurro nel cielo di Brema ’66.; SkySport. Il trailer del docufilm La fatale coincidenza. Il nuoto azzurro nel cielo di Brema ’66.; Aicher vince il SuperG di Tarvisio, Goggia è 6^.

La fatale coincidenza: il documentario Sky Sport a 60 anni dalla tragedia aerea di Brema. Trailer e orariAppuntamento mercoledì 28 gennaio alle 8 e alle 10.30 su Sky Sport 24, alle 11.30 e alle 16.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ... sportal.it

La fatale coincidenza, la nuova produzione originale SkyIn occasione del 60° anniversario della tragedia aerea di Brema, in cui perse la vita l’intera Nazionale italiana di nuoto, guidata dall’allenatore Paolo Costoli, Sky Sport presenta la nuova produzion ... sport.sky.it

