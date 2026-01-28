La famiglia al vertice Le dosi ai ’cavallini‘ e gli arresti in serie

La famiglia Mansouri torna a essere al centro delle cronache giudiziarie di Rogoredo. Gli arresti si susseguono e il loro nome compare spesso nei verbali e nelle ordinanze. Non si sa ancora quanto siano numerosi o se tutti i coinvolti facciano parte dello stesso gruppo, ma il loro cognome resta un punto fisso nelle indagini.

Non si sa di preciso quanto sia grande la famiglia e se tutti i Mansouri che di volta in volta vengono arrestati a Rogoredo e dintorni facciano parte dello stesso gruppo, ma quel cognome continua a tornare puntualmente in verbali, annotazioni e ordinanze. Proprio come un ’clan‘ che da circa due decenni sovrintende lo smercio di droga a prezzi stracciati nella zona al confine tra Milano e San Donato Milanese. Prima al boschetto di via Sant’Arialdo e poi negli avamposti di fortuna che spuntano un po’ dappertutto, lungo i binari dell’Alta velocità o nei mille anfratti naturali che punteggiano l’area di via Impastato tra piloni della tangenziale e sentieri difficilmente raggiungibili dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

