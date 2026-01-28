La Fabbrica dell’acqua si potenzia | Ambrogio il servizio raddoppia

La Fabbrica dell’acqua di Ambrogio si prepara a raddoppiare i servizi. Dopo aver servito circa 300 abitanti, ora punta a raggiungere i 600. L’investimento complessivo è di circa 360 mila euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e proteggere l’ambiente. La comunità si aspetta un miglioramento della qualità dell’acqua e una rete più affidabile. L’opera promette di portare benefici concreti alle famiglie e al territorio.

Da 300 abitanti a 600; investimento complessivo di circa 360 mila euro; più sicurezza e tutele per l’ambiente, la rete idrica e la qualità della vita della comunità. Sono queste le caratteristiche di un intervento strategico di Cadf La Fabbrica dell’Acqua. Nel corso del 2025 sono stati completati importanti lavori di adeguamento agli impianti di depurazione di Ambrogio, nel Comune di Copparo, situati in via Bonfieni e in via Vallazza. L’intervento di Cadf Spa – la presidente è Maira Passarella – si è reso necessario per rispettare le normative regionali in materia ambientale e di trattamento delle acque reflue, come previsto dalle delibere regionali 2012016, 5692019 e 21532021, che fissano standard più elevati di efficienza e sicurezza per gli impianti di depurazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

