La Dinamo sogna Modric | la situazione e gli scenari sul ritorno a casa

La Dinamo cerca di riportare Modric in Italia. La società sta lavorando per convincere il centrocampista croato a tornare dove tutto è iniziato, anche se il Milan, attuale club del giocatore, ha un contratto fino a giugno con un’opzione in caso di Champions. La trattativa resta aperta, mentre il Milan continua la sua corsa scudetto, ora a 5 punti dall’Inter dopo il pareggio con la Roma.

Il fuoriclasse del Milan ha un contratto fino a giugno con opzione in caso di Champions, ma c’è chi lo vuole riportare dove tutto è cominciato Il Milan continua la sua corsa scudetto, anche se ora i punti di ritardo dall’Inter sono 5 dopo il pareggio con la Roma. E soprattutto a sentire Max Allegri più che altro i rossoneri si sono mantenuti in una buona posizione per il quarto posto, non perdendo punti dalla squadra di Gasperini e invece guadagnandone uno sul Napoli, pur perdendone un paio dalla Juve (e Como). Insomma, l’obiettivo resta il piazzamento tra Champions League. Non si schioda da quello il tecnico livornese, con l’obiettivo di cominciare anche a costruire per il futuro ed essere subito (e in maniera aperta) competitivi per tornare a vincerlo il titolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Dopo aver lasciato il Milan a gennaio 2025 per trasferirsi al Bologna e poi aver proseguito in Grecia, Davide Calabria potrebbe tornare in Serie A.

Il futuro di Mattia Perin rimane al centro di molte speculazioni: il Genoa sogna il suo ritorno a Marassi, ma la Juventus ha già preso una decisione chiara riguardo al portiere.

