La deputata democratica Omar aggredita con una siringa a Minneapolis | il video

Durante un evento pubblico a Minneapolis, un uomo ha aggredito la deputata democratica Ilhan Omar. Le telecamere hanno ripreso tutto: l’uomo le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta con una siringa. La scena si è svolta davanti agli occhi dei presenti, che sono rimasti scioccati. Ora si cerca di capire cosa fosse quella sostanza e chi ci sia dietro questa aggressione.

Un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso alla deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico a Minneapolis. L'uomo è stato fermato dagli agenti. Durante il suo discorso, Omar aveva chiesto l'abolizione dell'Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. La polizia di Minneapolis ha dichiarato che gli agenti hanno visto l'uomo utilizzare una siringa per spruzzare un liquido sconosciuto sulla deputata. L'uomo, identificato come Anthony Kazmierczak, 55 anni. È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aggressione di terzo grado.

