La deputata dem Ilhan Omar aggredita con una siringa Trump | È un’impostora l’avrà organizzato lei | VIDEO

Durante un evento pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata colpita da una siringa mentre si trovava sul palco. L’aggressione è avvenuta davanti a testimoni, mentre Omar stava parlando contro le politiche di repressione dell’Ice. Trump ha commentato la vicenda, sostenendo che si tratti di un’arma organizzata dalla stessa Omar, definendola un’impostora. La scena ha suscitato molta attenzione e molte domande sulla sicurezza degli esponenti politici durante gli incontri pubblici.

La deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita mentre parlava a un incontro pubblico a Minneapolis contro la repressione anti-immigrazione dell'Ice. Durante il suo discorso, un uomo di 55 anni, poi identificato come Anthony J. Kazmierczak, si è avvicinato all'esponente Dem spruzzando del liquido non identificato tramite una siringa. L'uomo è stato immediatamente bloccato dalle guardie di sicurezza che lo hanno portato fuori dai locali. Ilhan Omar ha quindi continuato il suo discorso affermando: "Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro". L'ufficio Dem ha successivamente fatto sapere che la "deputata sta bene.

