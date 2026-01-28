La circolazione del libro in ambito francescano Dall’Italia a Gerusalemme tra ordini e reti culturali
Questa mattina si è aperto un seminario dedicato alla circolazione del libro tra Italia e Mediterraneo, con un focus particolare sulla presenza francescana. Gli studiosi hanno analizzato come le biblioteche e i manoscritti si siano mossi tra ordini religiosi e reti culturali, anche oltre i confini nazionali, toccando zone come Gerusalemme e altri territori d’oltremare. L’obiettivo è capire meglio come queste pratiche abbiano influenzato lo scambio culturale e documentaristico nel tempo.
“La circolazione del libro in ambito francescano” é un seminario dedicato alla storia, alle pratiche e alle reti di trasmissione del libro e delle biblioteche francescane tra Italia e Mediterraneo, con un’attenzione specifica alla dimensione d’Oltremare e alle ricadute culturali e documentarie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
