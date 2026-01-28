La Cia dubita di Rodriguez Rubio le ricorda la fine fatta da Maduro

La Cia non si fida di Rodriguez e teme che possa finire come Maduro. Rubio avverte la presidente ad interim del Venezuela: se non si piega alle richieste degli Stati Uniti, rischia di perdere il potere, come è già successo a Maduro. La situazione resta tesa e incerta.

Delcy?Rodríguez, la presidente ad interim del Venezuela, subirà la stessa sorte del suo predecessore deposto, Nicolás?Maduro, se non si conformerà ai desideri degli Stati Uniti. È il messaggio che Marco Rubio ha preparato per un'audizione alla commissione Esteri del Senato. Rodriguez, che era vicepresidente e ora guida il Paese provvisoriamente, «è ben consapevole della sorte di Maduro», sostiene Rubio. «Riteniamo che il suo interesse personale sia allineato al progresso dei nostri obiettivi chiave, ma non c'è dubbio che siamo preparati a usare la forza per garantire la massima cooperazione se altri metodi falliscono».

