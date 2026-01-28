La cerimonia La Brianza unita nel mai più

Ieri mattina, al Bosco della Memoria di via Messa, decine di persone si sono riunite per la cerimonia del Giorno della Memoria. La piazza era piena, con autorità e cittadini che hanno voluto ricordare insieme. Presenti il sindaco Paolo Pilotto, il prefetto Enrico Roccatagliata, la consigliera Antonella Casati e Milena Bracesco, rappresentante di Aned Monza e Anpi. Tutti hanno partecipato in silenzio, stringendosi in un gesto di memoria e rispetto.

C'era una folla di persone raccolte ieri mattina al Bosco della Memoria di via Messa. Monza ha celebrato il Giorno della Memoria con una cerimonia solenne, alla presenza delle autorità cittadine, del sindaco Paolo Pilotto, del prefetto Enrico Roccatagliata, della consigliera provinciale Antonella Casati e di Milena Bracesco, presidente di Aned Monza e in rappresentanza anche di Anpi. Prima delle parole ufficiali, sono stati gli studenti delle classi terze della scuola media Ardigò a dare forma al senso più profondo della giornata. In scena, vestiti di nero e di bianco, con un semplice "sì" o "no" scritto sul petto.

