La capoeira come veicolo di inclusione | così è nato il fumetto Ritmo invisibile

La capoeira diventa protagonista di un fumetto che parla di integrazione e diversità. Si chiama

Esce in questi giorni il nuovo libro di Centometri Edizioni, scritto e disegnato dall'artista Luca Vidali: racconta la storia di Aurora, ragazzina cieca che impara a praticare la disciplina di origine brasiliana Un fumetto che parla di sport, la capoeira, e di inclusione. Si intitola Ritmo invisibile il libro pubblicato a inizio 2026 da Centometri Edizioni, realtà editoriale con sede a Sirone fondata da Stefano Colombo che vuole portare al pubblico temi sensibili attraverso la nona arte. A realizzarlo - soggetto, sceneggiatura e disegni - è l'autore unico Luca Vidali. Cosa significa fare sport con una disabilità? È la domanda che la società si pone, ma le persone che lo vivono in prima persona come lo percepiscono? Luca Vidali, sia fumettista sia capoeirista, è l’autore di un'opera che racconta lo sport che ama ed è parte della sua quotidianità.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Capoeira Inclusione

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La Capoeira Infantile contribuisce allo sviluppo motorio, cognitivo e sociale del bambino. Lavora su coordinazione, ritmo, lateralità, attenzione e valori come rispetto e cooperazione. Corpo in movimento Apprendimento attivo Cultura brasiliana Tuo figlio - facebook.com facebook