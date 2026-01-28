Tre uomini sono morti durante una battuta di caccia nelle campagne di Montagnareale, a Patti, in provincia di Messina. La scena si è svolta ieri mattina, quando uno di loro ha sparato accidentalmente, causando la morte degli altri due. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per i tre non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Caccia tragica per tre uomini intenti in una battuta venatoria nelle campagne di Montagnareale, a Patti, in provincia di Messina. I loro corpi sono stati crivellati di pallottole e non viene esclusa alcuna pista. Le tre vittime sono state identificate e, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, si tratta di tre uomini incensurati. Sono un uomo di 82 anni, residente a Patti, mentre gli altri due sono originari di Barcellona Pozzo di Gotto, avrebbero 44 e 26 anni. La battuta di caccia finisce in tragedia. I corpi dei tre senza vita sono stati ritrovati nel pomeriggio del 28 gennaio in un’area boschiva di Montagnareale, nota zona venatoria sopra il Comune di Patti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La battuta di caccia finisce in tragedia: morti tre uomini in provincia di Messina

Tre uomini sono stati trovati morti in un’area boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina.

Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi in un bosco: erano tutti cacciatori. L'episodio nel comune di Montagnareale. Indaga la procura di Patti

Tre cadaveri crivellati di colpi, l'orrore durante la caccia: «Ipotesi duplice omicidio e suicidio». Chi sono le vittime. Tre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale (Messina), in una zona boschiva di contrada Caristia. La segnalazione è giunta al numero unico

