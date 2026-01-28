Un ingegnere bergamasco ha creato una batteria che si può mangiare. La sua invenzione ha attirato l’attenzione internazionale, tanto che la rivista «Time» l’ha inserita tra le 200 invenzioni più importanti al mondo. Si tratta di una batteria ricaricabile edibile, un’idea innovativa che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo alle batterie e all’ambiente. Il progetto ha già ricevuto premi e ora si aspetta di capire come potrà essere usata in futuro.

LA CURIOSITÀ. La rivista «Time» aveva inserito la batteria edibile ricaricabile tra le 200 invenzioni più importanti al mondo. Una pillola intelligente edibile, ideale per l’utilizzo in ambito sanitario e, nello specifico, per la raccolta dei dati dal tratto gastrointestinale. È il progetto che ha valso all’ingegnere bergamasco Mario Caironi un nuovo finanziamento da parte del prestigioso European research council (Erc), organizzazione dell’Unione europea che finanzia la ricerca d’eccellenza. Caironi è «principal investigator» del laboratorio di «Printed and molecular electronics» dell’Istituto italiano di tecnonologia (Iit) di Milano e, negli scorsi anni, grazie proprio al supporto dell’Erc, ha realizzato i primi esemplari di componenti elettronici commestibili, tra i quali transitor, sensori e batterie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La batteria che si mangia: premiato un ingegnere bergamasco

Approfondimenti su Time Invenzioni

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Time Invenzioni

Argomenti discussi: Batterie Smartphone: la verità su Silicio-Carbonio, normative e doppie celle; La batteria che si mangia. Premiato ingegnere bergamasco; Le batterie che accumulano e rilasciano il calore quando serve; Opel Astra si accende di Led intelligenti, materiali sostenibili e batteria con più autonomia.

La batteria che si mangia. Premiato ingegnere bergamascoLa rivista Time aveva inserito la batteria edibile ricaricabile tra le 200 invenzioni più importanti al mondo. ecodibergamo.it

Batteria che si scarica veloce e dubbi su batteria laptopRagazzi, ho un Moto g3, del 2015, mi ricordo che ai tempi la batteria mi durava anche 3 giorni quasi, ma lo usavo di meno, però adesso ho notato che in un minuto di utilizzo circa, lo schermo diventa ... it.ign.com

La rivista Time aveva inserito la batteria edibile ricaricabile tra le 200 invenzioni più importanti al mondo. x.com

La rivista Time aveva inserito la batteria edibile ricaricabile tra le 200 invenzioni più importanti al mondo. - facebook.com facebook