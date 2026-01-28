Kyrgios tutti tranne Sinner | si offre di organizzare la festa in caso di vittoria di Alcaraz!

Nick Kyrgios fa ancora parlare di sé. Questa volta, l’australiano si è offerto di organizzare i festeggiamenti in caso di vittoria di Carlos Alcaraz agli Australian Open. Mentre molti tifosi e giocatori restano concentrati sui match, Kyrgios non perde occasione per provocare, questa volta puntando direttamente su Sinner e gli altri. La sua proposta ha fatto discutere, aggiungendo pepe a un torneo già ricco di tensioni e sorprese.

L’ australiano Nick Kyrgios torna a provocare Jannik Sinner: secondo quanto scrive la testata The Age, l’oceanico avrebbe incoraggiato lo spagnolo Carlos Alcaraz a vincere gli Australian Open di tennis, offrendosi poi di organizzare i festeggiamenti fino a tarda notte. Lo spagnolo e l’australiano di sarebbero incrociati, dopo la vittoria al terzo turno dell’iberico ai danni del transalpino Corentin Moutet, alla Rod Laver Arena. A quel punto Kyrgios avrebbe detto al numero 1 del mondo: “ Sei il mio giocatore preferito. Devi vincere il torneo, così potremo fare festa tutta la notte. Organizzo io la festa! “. 🔗 Leggi su Oasport.it

