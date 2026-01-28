Kolo Muani Juventus lo spogliatoio si espone | ecco il gesto dei bianconeri in queste ore!

La Juventus si muove sul mercato e punta forte su Randal Kolo Muani. Negli ultimi giorni, lo spogliatoio si è fatto notare per un gesto che ha sorpreso tutti, rivelando un certo entusiasmo tra i giocatori. La trattativa con l’attaccante francese sta entrando nel vivo, e i tifosi iniziano a sognare una rivoluzione in vista della seconda parte della stagione.

Kolo Muani torna alla Juve? Il gesto dello spogliatoio bianconero non lascia dubbi, ecco cosa hanno fatto i giocatori in queste ore. Retroscena

I giocatori della Juventus hanno fatto un gesto chiaro nello spogliatoio: stanno spingendo Kolo Muani a tornare, cercando di convincerlo a vestire di nuovo la maglia bianconera.

Kolo Muani Juve, segnali incoraggianti per i bianconeri: ecco che cosa sta succedendo in queste ore

La possibile operazione di rientro di Kolo Muani alla Juventus sta suscitando interesse e segnali positivi.

