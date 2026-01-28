Kolo Muani Juventus lo spogliatoio si espone | ecco il gesto dei bianconeri in queste ore!

La Juventus si muove sul mercato e punta forte su Randal Kolo Muani. Negli ultimi giorni, lo spogliatoio si è fatto notare per un gesto che ha sorpreso tutti, rivelando un certo entusiasmo tra i giocatori. La trattativa con l’attaccante francese sta entrando nel vivo, e i tifosi iniziano a sognare una rivoluzione in vista della seconda parte della stagione.

I giocatori della Juventus hanno fatto un gesto chiaro nello spogliatoio: stanno spingendo Kolo Muani a tornare, cercando di convincerlo a vestire di nuovo la maglia bianconera.

La possibile operazione di rientro di Kolo Muani alla Juventus sta suscitando interesse e segnali positivi.

Marchetti: Gli ex compagni della Juventus chiamano Kolo Muani per convincerloVisualizzazioni: 0 La Juventus continua a monitorare la pista Kolo Muani: gli ostacoli Tottenham e PSG, i contatti e lo scenario possibile per il ritorno in bianconero. Nel corso di un collegamento co ... calciostyle.it

Calciomercato, Juventus-Kolo Muani ora è assalto: la richiesta del Psg (e il piano B bianconero) - Pressing per Norton-CuffyLa Juventus (ri)accende i riflettori su Randal Kolo Muani. Dopo la telenovela estiva legata al suo ritorno, senza lieto, i dubbi di En-Nesyri (tentato dal Siviglia, anche per lui sarebbe un ritorno), ... affaritaliani.it

#Juve- #KoloMuani: domani giornata chiave per capire la fattibilità dell’operazione // Juve-Kolo Muani: key day tomorrow to understand if a deal can happen @ilbianconerocom x.com

La Juve ci crede per Kolo Muani: l’ostacolo più grande è il Tottenham. Se dovesse concretizzarsi l’operazione, i bianconeri proporrebbero la formula del prestito secco, come nella scorsa stagione [Di Marzio] - facebook.com facebook