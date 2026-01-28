Kolo Muani Juve stagione difficile con la maglia del Tottenham | ecco com’è andata finora I numeri

La stagione di Kolo Muani non è partita come sperava. Arrivato in prestito dal PSG, l’attaccante ha vissuto momenti difficili in campionato, dove ha faticato a trovare spazio e ha raccolto poche soddisfazioni. In Champions League, invece, si è fatto notare con alcune giocate decisive, anche se ha giocato poco. La sua esperienza alla Juve resta ancora in equilibrio, tra alti e bassi.

Kolo Muani Juve, stagione a due facce per l'attaccante in prestito dal PSG, disastroso in campionato ma decisivo in Champions League con poco minutaggio. Analizzando nel dettaglio il percorso di Kolo Muani in questa prima parte di annata 20252026, emerge il ritratto complesso di un calciatore che sta vivendo una profonda crisi di identità realizzativa, pur conservando intatti quei lampi di classe pura che avevano stregato il mercato internazionale. La sua esperienza in prestito al Tottenham, iniziata con le migliori intenzioni per rilanciarsi lontano dalle pressioni di Parigi, si sta rivelando nei fatti un percorso a ostacoli, definibile come una stagione di difficile transizione.

