Khaby Lame vende il suo volto cosa c’è dietro l’accordo | benvenuti nel mercato dei cloni artificiali

Khaby Lame vende il suo volto e si apre un nuovo capitolo nel mondo degli influencer. Dopo aver venduto la sua società, ora si parla anche di cloni digitali e influencer sintetici. L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di fare creator economy, rendendo tutto più automatizzato e meno legato all’esperienza reale. La scena si sposta sempre più verso il digitale, lasciando intuire che anche le figure più celebri potrebbero essere sostituite da versioni artificiali.

Khaby Lame, noto influencer italiano e tra le personalità più seguite sui social, ha annunciato la vendita della propria società per 975 milioni di euro.

Khaby Lame ha annunciato la cessione del 49% della sua società a Rich Sparkle Holdings Limited, valorizzandola a 975 milioni di euro.

