Kessié torna nel mirino della Serie A | Juventus avanti l’Inter valuta l’affondo

Franck Kessié potrebbe tornare in Italia. La Juventus e l’Inter lo seguono da vicino, pronti a fare un’offerta a parametro zero. Il centrocampista ivoriano, libero a fine stagione, è nel mirino delle grandi del nostro campionato. Entrambe le società stanno valutando un eventuale ritorno per rafforzare il centrocampo.

Il futuro di Franck Kessié torna a incrociarsi con la Serie A. Il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto con l’Al-Ahli, è al centro di valutazioni che coinvolgono i principali club italiani, con Juventus e Inter in prima linea per un possibile ritorno in Europa a parametro zero. Una partita che si giocherà nelle prossime settimane e che dipenderà tanto dalle strategie dei club quanto dalle scelte personali del giocatore. Dopo l’esperienza araba, il dossier Kessié è tornato caldo. E il calendario suggerisce che le decisioni chiave arriveranno dopo la chiusura del mercato invernale, quando i club potranno muoversi con maggiore libertà in vista di giugno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

