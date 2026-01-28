Kennedy Vs Nixon | il Diavolo e l’Acqua santa? Parliamone

Dopo anni di dibattiti, ancora si discute su chi sia stato il vero leader negli Stati Uniti: Kennedy o Nixon. In questo articolo, mettiamo in fila i fatti e le controversie, cercando di capire se Kennedy sia stato davvero il miglior presidente americano o se le sue vittorie siano state più frutto di immagine che di sostanza. I confronti tra i due continuano a dividere gli appassionati e gli storici, ma la verità resta nascosta tra le luci di una campagna elettorale e le ombre di decisioni meno note.

Davvero Kennedy è stato il miglior presidente americano? Ecco come stanno davvero le cose. Mentre J.F. Kennedy viene considerato da diversi sondaggi il presidente degli Stati Uniti d'America più amato, Richard Nixon viene di contro considerato il più odiato. Sulla stessa lunghezza d'onda gli storici, almeno quelli sinistroidi, che ritengono il migliore il primo, il peggiore della storia americana il secondo. La storia non raccontata nei libri di parte dice però ben altro. La fortuna di Kennedy è stata quella di essere telegenico, in un'epoca nella quale la televisione cominciava a diffondersi nelle case degli americani, imponendosi come media più influente.

