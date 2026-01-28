Kate Middleton è anche regina delle trecce

Da vanityfair.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita nel nord dell’Inghilterra, Kate Middleton ha sorpreso tutti con una nuova acconciatura. La principessa ha raccolto i capelli in una treccia, un modo semplice e pratico che non le si vede spesso indossare in pubblico. La scelta ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino i suoi look.

Un fatto che è accaduto proprio in queste ultime ore, mentre la reale era in visita nel nord dell'Inghilterra, dove ha optato per un rapidissimo cambio look nel giro di poche ore. Non solo a livello outfit, ma anche di hairstyle. Dopo aver sfoderato le sue ormai iconiche onde morbide e sinuose per incontrare i dirigenti e gli atleti presso il Wakefield Trinity Rugby League club, per la seconda parte della giornata, una camminata in mezzo alla natura, la moglie di Will ha stravolto totalmente il suo look, acconciando i suoi fluenti capelli in una semplicissima treccia. La seconda tappa della sua visita è stata infatti Mind Over Mountains, un'organizzazione benefica che fornisce supporto per la salute mentale attraverso esperienze terapeutiche all'aria aperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kate middleton 232 anche regina delle trecce

© Vanityfair.it - Kate Middleton è (anche) regina delle trecce

Approfondimenti su Kate Middleton

I reali alla messa di Natale a Sandringham: ci sono re Carlo, la regina Camilla, William e Kate Middleton e a sorpresa anche le principesse Beatrice ed Eugenie

Kate Middleton, per il concerto di Natale indossa un cappotto con collo in faux fur per ricordare la regina Elisabetta (e tutti i look sfoggiati delle royals, e non solo da loro)

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

KATE MIDDLETON E L'EVIDENTE NUOVA CHIOMA #katemiddleton

Video KATE MIDDLETON E L'EVIDENTE NUOVA CHIOMA #katemiddleton

Ultime notizie su Kate Middleton

Argomenti discussi: Kate Middleton e il principe William in Scozia, visita a Falkirk e partita di curling con Nazionale; La giacca di Kate Middleton si acquista ai saldi ed è perfetta anche il prossimo Inverno; Kate Middleton e il guardaroba da futura Regina; Kate Middleton può contare su un’amicizia speciale: lei è la sua torre di forza.

kate middleton è ancheKate Middleton è (anche) regina delle trecceLa principessa, durante la sua visita nel nord dell'Inghilterra, ha raccolto le sue lunghezze fluenti in una praticissima treccia, un'acconciatura insolita per lei, che difficilmente sceglie pubblicam ... vanityfair.it

kate middleton è ancheKate Middleton, quando Charlotte indosserà la sua prima tiara: le regole di CorteLa Principessa Charlotte, la figlia di Kate Middleton, è destinata a indossare la tiara. Ma deve rispettare alcune condizioni. dilei.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.