Durante una visita nel nord dell’Inghilterra, Kate Middleton ha sorpreso tutti con una nuova acconciatura. La principessa ha raccolto i capelli in una treccia, un modo semplice e pratico che non le si vede spesso indossare in pubblico. La scelta ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino i suoi look.

Un fatto che è accaduto proprio in queste ultime ore, mentre la reale era in visita nel nord dell'Inghilterra, dove ha optato per un rapidissimo cambio look nel giro di poche ore. Non solo a livello outfit, ma anche di hairstyle. Dopo aver sfoderato le sue ormai iconiche onde morbide e sinuose per incontrare i dirigenti e gli atleti presso il Wakefield Trinity Rugby League club, per la seconda parte della giornata, una camminata in mezzo alla natura, la moglie di Will ha stravolto totalmente il suo look, acconciando i suoi fluenti capelli in una semplicissima treccia. La seconda tappa della sua visita è stata infatti Mind Over Mountains, un'organizzazione benefica che fornisce supporto per la salute mentale attraverso esperienze terapeutiche all'aria aperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton è (anche) regina delle trecce

