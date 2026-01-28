Kallas | Mosca rimarrà una delle principali minacce alla sicurezza a lungo termine

La reputazione di Mosca come minaccia persistente si fa sempre più forte. Kallas ha detto chiaramente che la Russia continuerà a rappresentare un rischio serio per la sicurezza dei paesi europei nel prossimo futuro. La frase, semplice e diretta, mette in evidenza come le tensioni con Mosca non siano destinate a diminuire nel breve termine.

“E’ diventato dolorosamente chiaro che la Russia rimarrà una grave minaccia per la sicurezza a lungo termine”. A dirlo è stata l’alto commissario dell’Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, nel corso dell’intervento alla conferenza annuale dell’Agenzia europea per la difesa. “Mentre ci avviciniamo al quarto anno di guerra della Russia contro l’Ucraina, stiamo respingendo attacchi informatici, sabotaggi contro infrastrutture critiche, interferenze straniere e manipolazione delle informazioni, intimidazioni militari, minacce territoriali e ingerenze politiche”. Cina rappresenta un rischio per nostro modello economico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Kallas avverte l'Europa: la Russia resta una minaccia a lungo termine.

