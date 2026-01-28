KO last minute per il Borussia | Kovac perde uno dei suoi fedelissimi per la sfida all’Inter

Il Borussia Dortmund si presenta alla sfida contro l’Inter senza uno dei suoi giocatori chiave. Waldemar Anton si è infortunato all’ultimo minuto e non sarà in campo. La squadra di Kovac dovrà trovare una soluzione senza uno dei suoi fedelissimi, rendendo la partita ancora più difficile. L’assenza di Anton potrebbe pesare molto sulle speranze di passare il turno in Champions League.

Waldemar Anton. Brutte notizie per il Borussia Dortmund a poche ore dalla sfida decisiva contro l' Inter, match che potrebbe indirizzare il destino europeo di entrambe tra accesso diretto alla top 8 o passaggio obbligato dai playoff. Niko Kovac dovrà infatti rinunciare a una pedina fondamentale del suo scacchiere. Il tecnico giallonero perde Waldemar Anton, difensore centrale che in questa stagione aveva trovato grande continuità e affidabilità. Come riportato da Sky Sport Deutschland, il giocatore non sarà disponibile a causa di un virus influenzale che lo ha messo fuori causa all'ultimo momento, costringendo lo staff a rivedere le scelte difensive in extremis.

