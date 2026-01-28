La Juventus punta già al mercato estivo del 2026 e ha messo gli occhi su Xaver Schlager del Lipsia. La società lavora per rinforzare il centrocampo e considera il centrocampista a costo zero una delle soluzioni più interessanti. Nei prossimi mesi, i dirigenti bianconeri seguiranno da vicino la situazione del giocatore, sperando di portarlo a Torino senza spendere troppo.

La Juventus guarda già all’estate 2026 per rinforzare il centrocampo e ha individuato in Xaver Schlager (RB Lipsia) uno dei principali obiettivi a costo zero. Il centrocampista austriaco, classe 1997, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e non ha ancora rinnovato con i tedeschi, nonostante l’interesse del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Xaver Schlanger nel mirino

Approfondimenti su Juventus XaverSchlager

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus XaverSchlager

Chi è Xaver Schlager, l'obiettivo di mercato della Juventus: contatti positivi e possibile colpo a parametro zero per l’estate, ruolo e caratteristicheIl club bianconero accelera per Xaver Schlager: incontro positivo, contratto in scadenza col Lipsia e profilo ideale per il centrocampo del futuro. goal.com

Calciomercato Juventus, accordo totale con Schlager: arriverà in estate a parametro zero. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul centrocampista austriacoIl calciomercato Juventus sta finalizzando un colpo importante, anche se per l'estate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ... news-sports.it