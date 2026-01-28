Juventus si segue Schlager del Lipsia

La Juventus ha messo gli occhi su Konrad Schlager, centrocampista austriaco del Lipsia. Il giocatore di 28 anni, con più di 115 partite in Bundesliga, è in scadenza di contratto e i bianconeri stanno valutando se portarlo in Italia a parametro zero. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma la volontà di portarlo in rosa sembra forte.

Schlager idea a parametro zero La Juventus sta seguendo con interesse Schlager, centrocampista austriaco di 28 anni del Lipsia, con un contratto in scadenza e più di 115 presenze in Bundesliga. Ci sono già contatti in corso tra la Juventus e l'entourage di Schlager.

