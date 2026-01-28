Juventus Sabatini Questa Juve è camaleontica

La Juventus di oggi cambia pelle di continuo. Walter Sabatini, ex direttore sportivo, ha commentato l’evoluzione della squadra, descrivendola come camaleontica. Secondo lui, la Juve si adatta alle esigenze del momento, modificando il suo gioco e le sue strategie. Sabatini ha sottolineato come questa capacità di mutare sia diventata uno dei tratti distintivi della squadra negli ultimi tempi.

Nell’editoriale pubblicato per Cronache di Spogliatoio, l’ex direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato dell’evoluzione della Juventus spallettiana. «Spalletti ha trasformato un’accozzaglia di giocatori in una squadra.» Sabatini analizza la Juventus “ La Juventus è camaleontica: sa adattarsi ai momenti delle partite. Ci sono spirito e coesione psicologica. Esempi: l’esultanza o Thuram L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Sandro Sabatini, noto giornalista Mediaset, si è espresso con entusiasmo sulla Juventus, sottolineando come il club sia “pienamente in corsa”.

NAPOLI-JUVENTUS 2-1: SPALLETTI CAMBIA E CONTE RINGRAZIA

