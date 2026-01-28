Juventus Rui Barros | Sono davvero colpito dalla Juve Sta giocando benissimo…

Rui Barros si dice impressionato dalla Juventus, che secondo lui sta giocando molto bene. L’ex calciatore portoghese, che ha vestito la maglia bianconera tra il 1988 e il 1993, ha parlato con entusiasmo della squadra di Allegri, in vista della partita di questa sera contro il Monaco. «Sono davvero colpito, la Juve ha un ottimo ritmo e una grande solidità», ha commentato.

Rui Barros, ex calciatore che ha militato in Serie A e in Ligue 1, rispettivamente per due e tre stagioni tra il 1988 e il 1993, collezionando 19 goal e 7 assist con la Vecchia Signora e 21 goal e 13 assist con i Rouges et Blancs, ha rilasciato un’intervista a Paolo Pirisi di Tuttosport, in vista della sfida di questa sera tra il Monaco e La Juventus. Rui Barros, tra l’analisi del suo passato e l’esaltazione di Conceição. “ Rui Barros, per lei Monaco-Juventus non è una partita come le altre “, evidenzia il giornalista, con il portoghese che spiega: “ A Torino sono stato benissimo. Sono stati due anni fantastici, ricchi di soddisfazioni.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Negli ultimi tempi, la situazione finanziaria della Juventus si è fatta preoccupante, mentre Exor, holding olandese di Elkann, mostra solidità e si allontana dall’Italia.

