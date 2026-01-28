Juventus | plusvalenza dalla cessione di Luiz

La Juventus ha concluso l’affare con un guadagno dalla cessione di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano torna all’Aston Villa in prestito fino a giugno 2026, con un diritto di riscatto a 40 milioni di euro. La società bianconera ha incassato con questa operazione, che si è chiusa con un profitto, anche se la cifra precisa non è stata resa pubblica.

La Juventus ha chiuso con profitto la cessione di Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano è tornato all'Aston Villa in prestito secco fino al 30 giugno 2026, con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro (pagamento dilazionato in tre rate). L'operazione, ufficializzata il 28 gennaio 2026, genera una plusvalenza

La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver ceduto Luiz all’Aston Villa.

