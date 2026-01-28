Juventus | doppio colpo al mercato bianconero

La Juventus ha visto sfumare due trattative importanti nelle ultime ore. L’Inter di Giuseppe Marotta ha anticipato i bianconeri su due giocatori, lasciando i tifosi di Torino delusi. In particolare, Comolli si era concentrato su Franck Kessié come possibile sostituto nel centrocampo, ma ora sembra che il giocatore abbia scelto la strada dell’Inter. La Juventus, che aveva puntato anche su un doppio pivot con Locatelli e Thuram, deve ora riconsiderare i propri piani di mercato.

La Juventus ha subito un doppio sgambetto sul mercato nelle ultime ore: l’Inter di Giuseppe Marotta ha bruciato sul tempo i bianconeri su due profili seguiti con insistenza da Comolli Franck Kessié sembrava destinato a diventare l’alternativa fisica nel doppio pivot con Locatelli-Thuram, soprattutto dopo la cessione in prestito di Il silenzioso effetto Juventus: perché i soldi della Serie A hanno iniziato a comportarsi. Analisi di come Niclas Füllkrug ha guidato l’1–0 del Milan contro il Lecce il. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: doppio colpo al mercato bianconero Approfondimenti su Juventus Doppio Mercato Juventus: porte chiuse per quel colpo a gennaio. Arriva una secca smentita sul suo arrivo in bianconero…Ultimissima indiscrezione Napoli pronto al doppio colpo dal Genoa: Manna sfida Inter e Juventus La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. CALCIOMERCATO JUVE: DOPPIO COLPO in VISTA! Ultime notizie su Juventus Doppio Argomenti discussi: Dolomiti Bellunesi, doppio colpo giovane: arrivano Trabucchi e Vacca; ? Doppio colpo a zero: la Juventus stringe per Senesi e Schlager! Le ultime; Orfani di RANDAL; Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie Giovane. Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani, poi il terzino. Doppio colpo Inter: Perisic e DiabyContatti continuti per riportare il francese a Torino nonostante i rapporti col Psg, i bianconeri valutano anche nuove alternative. E per la fascia accelerano ... lastampa.it Juve Stabia, doppio colpo in attacco: vicino Bellini dopo la pista GondoSecondo quanto riportato da TuttoC.com, il direttore sportivo Matteo Lovisa avrebbe raggiunto l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo di Leonardo Bellini, punta classe 2001 attualmente in forza ... ilovepalermocalcio.com L'EX ARBITRO CALVARESE ZITTISCE I DETRATTORI DELLA JUVE. “Juventus-Napoli: c’è un doppio contatto nell’area bianconera, prima Bremer-Hojlund e poi Kalulu-Vergara sugli sviluppi di un cross. Il primo sembra essere davvero leggero per arrivare a - facebook.com facebook | Calvarese: “Juventus-Napoli: c’è un doppio contatto nell’area bianconera, prima Bremer-Hojlund e poi Kalulu-Vergara sugli sviluppi di un cross. Il primo sembra essere davvero leggero per arrivare a un penalty, con il danese che sembra andare giù troppo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.