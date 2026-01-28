Juventus auguri a Vlahovic | 26 anni in bianconero

La Juventus ha festeggiato oggi i 26 anni di Dusan Vlahovic. La società ha dedicato un pensiero al suo attaccante, che da quando è arrivato ha dato molto alla squadra. La giornata si è trasformata in un’occasione per ricordare anche un momento importante per la sua carriera italiana.

Giornata speciale in casa Juventus. Dusan Vlahovic compie oggi 26 anni e il club bianconero ha celebrato l'anniversario ricordando una data simbolica anche per la sua carriera italiana. Era infatti il 28 gennaio 2022 quando l'attaccante serbo arrivò ufficialmente alla Juventus, dando il via alla sua avventura in bianconero proprio nel giorno del suo compleanno. Da allora Vlahovic ha collezionato 162 presenze complessive, con un bilancio di 64 gol e 16 assist tra tutte le competizioni. In questa stagione il numero 9 aveva già timbrato sei volte il cartellino, dividendo le reti tra campionato e Champions League, prima dello stop forzato per l'infortunio rimediato contro il Cagliari a fine novembre.

