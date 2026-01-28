Questa sera la Juventus affronta il Monaco in un match decisivo a Monte Carlo. I bianconeri vogliono chiudere la fase a gironi di Champions League con un risultato positivo, migliorando la posizione in classifica. Allo Stade Louis II, la squadra di Allegri cerca la vittoria per assicurarsi l’accesso ai playoff e tornare a casa con più certezze. La sfida è importante anche per i tanti diffidati che rischiano di saltare eventuali incontri successivi.

Ultimo atto della League Phase per la Juventus, attesa questa sera a Monte Carlo. I bianconeri chiudono la fase campionato di Champions League sul campo del Monaco, allo Stade Louis II, con l’obiettivo di migliorare il piazzamento e garantirsi il ritorno dei playoff davanti al proprio pubblico. La qualificazione è già in tasca, ma l’attenzione è massima sul fronte disciplinare. In vista degli spareggi, la Juventus dovrà gestire con cautela quattro giocatori in diffida: Juan Cabal, Andrea Cambiaso, Lloyd Kelly e Manuel Locatelli. Un’eventuale ammonizione contro il Monaco comporterebbe automaticamente la squalifica per l’andata dei playoff di Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus a Monaco, allarme diffidati in vista dei playoff

La partita di Champions tra Monaco e Juventus potrebbe vedere assenti quattro giocatori bianconeri a causa di diffide.

In vista della prossima sfida contro il Cagliari, è importante monitorare i giocatori della Juventus che rischiano la squalifica a causa delle diffide accumulate.

