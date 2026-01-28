Juve un terzino a parametro zero per l' estate | Celik il preferito alternativa Mingueza

La Juventus lavora già per la prossima estate e punta forte su un terzino a parametro zero. Celik è il nome preferito, ma in alternativa c’è Mingueza. Intanto, Spalletti ha schierato Kostic come terzino nel match contro il Napoli, mentre la società pensa anche a un acquisto per gennaio.

La Juve cerca un terzino destro. Joao Mario è stato bocciato e non ha speranze di essere ripescato nei ragionamenti per il futuro: Spalletti contro il Napoli ha proposto un inedito Kostic a destra per evitare di coinvolgere il portoghese, che è evidentemente fuori dai giochi anche in caso di mancata cessione a gennaio. Alla Continassa piuttosto studiano il piano per l'estate, con buone possibilità che il prescelto arrivi a zero: il nome che avanza è quello di Celik, che a giugno saluterà la Roma. Le quotazioni del turco sono in rialzo, anche se regge la pista Mingueza, in scadenza con lo Celta Vigo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La stagione si avvia alla conclusione e la Juventus si prepara alla prossima finestra di mercato, concentrandosi sul ruolo di terzino destro.

La Juventus accelera per Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo, in vista della prossima finestra di mercato.

