Juve un terzino a parametro zero per l' estate | Celik il preferito alternativa Mingueza
La Juventus lavora già per la prossima estate e punta forte su un terzino a parametro zero. Celik è il nome preferito, ma in alternativa c’è Mingueza. Intanto, Spalletti ha schierato Kostic come terzino nel match contro il Napoli, mentre la società pensa anche a un acquisto per gennaio.
La Juve cerca un terzino destro. Joao Mario è stato bocciato e non ha speranze di essere ripescato nei ragionamenti per il futuro: Spalletti contro il Napoli ha proposto un inedito Kostic a destra per evitare di coinvolgere il portoghese, che è evidentemente fuori dai giochi anche in caso di mancata cessione a gennaio. Alla Continassa piuttosto studiano il piano per l'estate, con buone possibilità che il prescelto arrivi a zero: il nome che avanza è quello di Celik, che a giugno saluterà la Roma. Le quotazioni del turco sono in rialzo, anche se regge la pista Mingueza, in scadenza con lo Celta Vigo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Calciomercato Juve, per la fascia destra è duello Mingueza Celik in estate: che cosa filtra dalla Continassa
La stagione si avvia alla conclusione e la Juventus si prepara alla prossima finestra di mercato, concentrandosi sul ruolo di terzino destro.
Juve, accelerata per Mingueza: il Celta resiste, ipotesi parametro zero
La Juventus accelera per Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo, in vista della prossima finestra di mercato.
