La Juventus lavora sul mercato per rinforzare l’attacco. Nei giorni finali della sessione invernale, il club bianconero si muove su Marcos Leonardo, il centravanti brasiliano dell’Al Hilal che potrebbe arrivare come alternativa a Luciano Spalletti. I contatti sono già avviati e la pista si fa sempre più concreta.

La Juventus accelera sul mercato e amplia il ventaglio di soluzioni per l’attacco. A pochi giorni dal gong finale della sessione invernale, il club bianconero sta monitorando con attenzione il profilo di Marcos Leonardo, centravanti brasiliano attualmente in uscita dall’Al Hilal, individuato come possibile alternativa concreta per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti. L’attacco al centro delle scelte bianconere. Il nome di Marcos Leonardo entra con decisione nel radar della dirigenza juventina in un momento in cui il mercato sta vivendo la sua fase più delicata. La priorità resta quella di non farsi trovare scoperti davanti, soprattutto considerando la complessità delle trattative principali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, prende quota Marcos Leonardo: pista concreta per rinforzare l’attacco

Approfondimenti su Juventus Marco Leonardo

En-Nesyri si avvicina alla Juventus come possibile alternativa a Mateta, in vista della prossima campagna di mercato.

Il Napoli si concentra su un mercato senza movimenti di grande rilievo, ma con un’attenta strategia di valorizzazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juventus Marco Leonardo

Argomenti discussi: Perrone Juve, prende quota l'ultima idea in regia: Spalletti approva il play del Como per l'estate; Zirkzee alternativa concreta: lo United apre al prestito, la Juve si muove per due pedine a zero; Perrone Juve prende quota l’ultima idea in regia | Spalletti approva il play del Como per l’estate; Norton Cuffy Juve Ottolini ci prova per l’esterno del Genoa | la risposta del Grifone è netta La situazione.

Zirkzee alternativa concreta: lo United apre al prestito, la Juve si muove per due pedine a zeroZirkzee alternativa concreta: lo United apre al prestito Se la pista Kolo Muani dovesse complicarsi ulteriormente, prende quota il nome di Joshua Zirkzee. Il Manchester ... tuttojuve.com

"In Arabia già in estate avevano sondato il terreno per Moise Kean. Operazione complicata. L'Al-Hilal sta ascoltando possibili offerte in arrivo per Marcos Leonardo, può valutare la sua partenza. Qualora dovesse partire, uno dei nomi che piacciono maggiorme - facebook.com facebook

Fra i vari attaccanti proposti alla #Juventus, che spera sempre nel ritorno di Kolo Muani, c'è anche Marcos Leonardo. #TMmercato #calciomercato #mercato #rumor x.com