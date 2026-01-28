Juve agli ottavi di finale se… tutte le combinazioni per entrare fra le prime otto di Champions League

La Juventus si gioca l’accesso diretto agli ottavi di Champions League nelle ultime partite della fase a gironi. Se i bianconeri ottengono i risultati giusti, entreranno tra le prime otto senza passare dai play-off. Il match di questa sera può cambiare tutto, e ora la squadra sa cosa deve fare per qualificarsi direttamente.

Juve agli ottavi di finale se. Le combinazioni per vedere i bianconeri direttamente fra le prime otto senza passare tramite i play-off. La strada verso l’Europa dei grandi si fa stretta e tortuosa, ma il verdetto finale non è ancora stato scritto. Dopo il successo vitale contro il Benfica, i bianconeri sanno di avere il pass per i play-off, ma l’obiettivo è evitare il turno supplementare. Vediamo nel dettaglio quali sono le speranze di vedere la Juve agli ottavi di finale. Il punto di partenza è chiaro e non ammette deroghe: per la Juve è necessario vincere contro il Monaco se vuole sperare nella qualificazione diretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus si qualifica direttamente agli ottavi di Champions League se conclude la fase a gironi al primo o secondo posto nel proprio gruppo.

