Jugovic avverte che uscire dal Monaco avrebbe portato problemi e dice che Yildiz sta diventando sempre più simile a Del Piero. Prima della partita di Champions League tra Juve e Monaco, il doppio ex mette in guardia su Golovin e Akliouche, due giocatori da tenere d'occhio.

Place des Moulins, Montecarlo. A cinque minuti dal mare e a dieci dal Casinò c’è un pezzo importante dell’ultima Juventus campione d’Europa. Vladimir Jugovic, l’uomo del rigore decisivo contro l’Ajax nella finale di Roma 1996, ha vissuto nel Monaco una delle ultime tappe della carriera e da più di vent’anni risiede nel Principato. "Quando ho lasciato l’Inter nel 2001 – racconta l’ex centrocampista bianconero – avevo due offerte: il Fulham di Tigana e il Monaco di Deschamps, mio ex compagno alla Juventus. Ho scelto Montecarlo perché mia figlia era piccolina e mi sembrava la città ideale. Il primo anno ho giocato tanto, il secondo meno perché Deschamps voleva puntare sui giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jugovic: "Al Monaco se uscivo mi beccavano subito... Yildiz sembra sempre più Del Piero"

