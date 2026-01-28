Il Bournemouth ha deciso di puntare su Alex Jimenez anche per il prossimo campionato. La società ha annunciato che eserciterà il diritto di riscatto, che costa 20 milioni di euro, al termine della stagione. La scelta arriva dopo un primo periodo di prova in Premier League.

Decisione presa in Premier League. Il Bournemouth ha scelto di puntare su Alex Jimenez anche per il futuro e si prepara a esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro al termine della stagione. La scelta del club inglese arriva dopo mesi di valutazioni positive sul rendimento dell’esterno, diventato rapidamente una pedina centrale nel progetto delle Cherries. Operazione già indirizzata, con la volontà di chiudere a titolo definitivo senza attendere ulteriori sviluppi. Per il Milan l’operazione porterà comunque benefici importanti a bilancio. Una parte della cifra, infatti, sarà girata al Real Madrid, che detiene il 50% sulla futura rivendita, ma a Casa Milan l’uscita di Jimenez genererà ugualmente una plusvalenza significativa, sommata ai 2 milioni già incassati per il prestito oneroso della scorsa estate. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Jimenez, il Bournemouth decide: riscatto pronto da 20 milioni

JIMENEZ LASCIA IL MILAN IL BOURNEMOUTH VUOLE IL RISCATTO #milan #calcionews24

