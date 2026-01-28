Jannik Sinner vola in semifinale all’Australian Open 2026 | vittoria in tre set su Ben Shelton

Jannik Sinner si prende la semifinale dell’Australian Open 2026. Con una vittoria in tre set su Ben Shelton, il tennista italiano dimostra ancora una volta di essere in forma e pronto a puntare al titolo. La partita si è accesa subito, con Sinner che ha mantenuto il controllo dall’inizio alla fine, lasciando poco spazio all’avversario. Ora si prepara alla prossima sfida, con la speranza di arrivare fino in fondo.

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale dell' Australian Open 2026 superando in tre set l'americano Ben Shelton, numero 7 del ranking Atp. Il 24enne di San Candido ha così portato a 9 la serie di vittorie consecutive contro il 23enne statunitense, che era riuscito a batterlo solo una volta, ai sedicesimi di Shanghai 2023. In semifinale, venerdì 30 gennaio, Sinner affronterà Novak Djokovic, che nei quarti ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti a causa di un problema all'adduttore destro quando era in vantaggio 2 set a 0. Il match contro Shelton. Sinner ha giocato una partita attenta e determinata, annullando la prima palla break al primo gioco e conquistando il primo set 6-3 grazie a un break decisivo al quarto gioco.

