Jannik Sinner la sfuriata di Fognini | Perché rompete le p***?

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open, superando Luciano Darderi. La vittoria, però, è passata in secondo piano a causa della sfuriata di Fognini, che ha urlato contro chi lo criticava, chiedendo di smetterla di rompere le scatole. Intanto, il focus si sposta sul match del terzo turno contro Eliot Spizzirri, vinto in quattro set, anche se l’altoatesino è sembrato molto sofferente nel terzo, quando ha avuto crampi a causa del caldo soffocante.

Jannik Sinner è ai quarti degli Australian Open dopo aver superato Luciano Darderi, ma il dibattito continua a ruotare attorno al terzo turno contro Eliot Spizzirri, vinto in quattro set dopo che l’altoatesino, nel terzo, era visibilmente sofferente per i crampi dovuti al caldo estremo. Caldo estremo che ha portato all’attivazione dell’Extreme Heat Protocol. Una procedura automatica, prevista dal regolamento, applicata contemporaneamente su tutti i campi quando l’indice Hs ha raggiunto il livello massimo di 5. Nessuna eccezione, nessun trattamento speciale. Eppure le polemiche non si sono fatte attendere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo aver superato Luciano Darderi agli ottavi degli Australian Open, Jannik Sinner si prepara ai quarti di finale.

