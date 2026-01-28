Jannik alla larga dai tiri mancini Battere Shelton può portare bene Senti Alcaraz | Sono più continuo

Jannik Sinner ha deciso di evitare i tiri mancini e punta tutto sui suoi punti di forza. Battere Shelton, il suo avversario, gli ha già portato fortuna: cinque vittorie e altri titoli contro l’americano, che è l’ultimo dei mancini a sfidarlo. Alcaraz, invece, dice di sentirsi più continuo e pronto a giocarsi le sue chances.

L'ultimo dei mancini è diventato il talismano di Jannik. Brio e muscoli di Ben Shelton portano bene al numero due al mondo: cinque vittorie di Sinner sull'americano (l'ultimo a giocare con la mano sinistra in grado di batterlo) e altrettanti titoli. Una scia magica iniziata nel 2024 a Shanghai che arriva fino a questa mattina, quando i due (alle 9 italiane, con dirette tv Eurosport, Dazn, TimVision, Prime Video, Discovery+ e HBO) si sfideranno nella 'decima'. Jannik, dopo aver battuto Ben, solo l'anno scorso si è portato a casa Australian Open, Wimbledon e Atp Finals. E oggi c'è l'ennesima chance per volare in semifinale: da pronostico nessuna speranza per Shelton.

