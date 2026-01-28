Le trattative sono già avviate per il giovane difensore del Rennes, Jeremy Jacquet. Tre grandi club europei si sono fatti avanti, e ora si aspettano sviluppi nelle prossime settimane. La richiesta per il talento classe 2005 ha attirato l’attenzione di diverse società, tutte pronte a fare sul serio per portarlo via dalla Francia.

Approfondimenti su Jeremy Jacquet

Due grandi club europei hanno manifestato interesse per Tiago Gabriel Inter, il difensore centrale del Lecce.

Sono emerse nuove indiscrezioni sulla possibile operazione di mercato tra Udinese e Juventus, riguardante il centrocampista Atta Juve.

Ultime notizie su Jeremy Jacquet

Chelsea now showing interest in Rennes player and it's not Jeremy Jacquet; Jérémy Jacquet: Habib Beye warns as Rennes said to have rejected €50m from Chelsea; Seko Fofana and Jérémy Jacquet central to Rennes transfer decisions.

Chelsea, obiettivo Jacquet del Rennes per l'estate: c'è la concorrenza di Liverpool e BayernIl Chelsea accelera per Jérémy Jacquet. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club londinese sta intensificando i contatti in. tuttomercatoweb.com

Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate!Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Ecco le squadre interessate al talentuoso difensore C’è la fila per assicurarsi le prestazioni di Jeremy ... calcionews24.com

