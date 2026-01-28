Questa mattina, a Crans-Montana, si è parlato ancora una volta della tragedia che ha coinvolto Jacques e Jessica Moretti. La vicenda torna alla ribalta per il blocco di un prestito da oltre un milione di euro, avvenuto nel 2021, da parte di una banca francese che aveva sollevato dubbi sulle garanzie fornite. La vicenda mette in luce le difficoltà e le tensioni che circondano i gestori del locale Le Constellation, al centro di una serie di polemiche e inchieste.

La strage di Crans Montana ha acceso i riflettori sui gestori del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti. Non solo per stabilire le loro responsabilità per l'incendio nel locale che ha provocato 40 vittime e oltre 100 feriti durante la notte di Capodanno. Nel mirino c'è anche l'aspetto finanziario, che per la procura generale del Vallese mostra qualche ombra. Oggi emerge anche una controversia dei coniugi con una importante banca francese, il Crédit Lyonnais, che nel 2021 li avrebbero inseriti nella lista nera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Jacques Moretti, una banca francese nel 2021 bloccò un prestito da oltre un milione. «Garanzie dubbie»

Approfondimenti su Crans Montana

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, si trovano a gestire ipoteche per circa 4,5 milioni di euro, con meno di 500 euro in banca.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, Jacques Moretti e la moglie Jessica con meno di 500 euro in banca e ipoteche milionarie; Debiti, rate e ipoteche: la vita dorata (in prestito) dei coniugi Moretti; Crans-Montana, scontro diplomatico dopo la scarcerazione di Jacques Moretti; Cauzione, ipoteche e soldi spariti, il giallo del conto: perché in banca i Moretti avevano solo 493 franchi?.

Crans-Montana, solo 493 franchi in banca: il giallo dei Moretti e del jet privatoUna lettera alla Procura rivela che i coniugi Moretti avrebbero sondato un volo privato per lasciare la Svizzera dopo la tragedia del Constellation. Indagini in corso ... panorama.it

Crans-Montana, Jacques Moretti e la moglie Jessica con meno di 500 euro in banca e ipoteche milionarieI coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, avrebbero ipoteche per circa 4,5 milioni di euro ... virgilio.it

Tg La7. . Crans-Montana, l'audio di Jacques Moretti sulla "schiuma" finisce agli atti con i video delle stecche da biliardo https://tg.la7.it/cronaca/moretti-biliardo-schiuma-video-27-01-2026-251652 facebook

L'indignazione del Governo italiano per la scarcerazione di Jacques Moretti, espressa con dure critiche all'inchiesta e il richiamo dell'ambasciatore, ha innescato uno scontro diplomatico con la Svizzera. x.com