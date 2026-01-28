La notte tra il 2021 e il 2022, la banca francese bloccò un prestito da oltre un milione di euro a Jacques Moretti. La motivazione ufficiale furono garanzie considerate dubbie e sospetti di falsificazione. La vicenda torna di recente sotto i riflettori dopo la strage di Crans Montana, che ha portato l’attenzione sui gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti.

La strage di Crans Montana ha acceso i riflettori sui gestori del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti. Non solo per stabilire le loro responsabilità per l'incendio nel locale che ha provocato 40 vittime e oltre 100 feriti durante la notte di Capodanno. Nel mirino c'è anche l'aspetto finanziario, che per la procura generale del Vallese mostra qualche ombra. Oggi emerge anche una controversia dei coniugi con una importante banca francese, il Crédit Lyonnais, che nel 2021 li avrebbero inseriti nella lista nera. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Jacques Moretti, una banca francese nel 2021 bloccò un prestito da oltre un milione. «Garanzie dubbie e sospetti di falsificazione»

Approfondimenti su Crans Montana

Questa mattina, a Crans-Montana, si è parlato ancora una volta della tragedia che ha coinvolto Jacques e Jessica Moretti.

A Roma, una straordinaria esposizione mette in luce preziosi manoscritti di Ariosto e Tasso, provenienti da Ferrara con un prestito di oltre un milione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, Jacques Moretti e la moglie Jessica con meno di 500 euro in banca e ipoteche milionarie; Debiti, rate e ipoteche: la vita dorata (in prestito) dei coniugi Moretti; Crans-Montana, scontro diplomatico dopo la scarcerazione di Jacques Moretti; Cauzione, ipoteche e soldi spariti, il giallo del conto: perché in banca i Moretti avevano solo 493 franchi?.

Crans-Montana, solo 493 franchi in banca: il giallo dei Moretti e del jet privatoUna lettera alla Procura rivela che i coniugi Moretti avrebbero sondato un volo privato per lasciare la Svizzera dopo la tragedia del Constellation. Indagini in corso ... panorama.it

Crans-Montana, Jacques Moretti e la moglie Jessica con meno di 500 euro in banca e ipoteche milionarieI coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, avrebbero ipoteche per circa 4,5 milioni di euro ... virgilio.it

Tg La7. . Crans-Montana, l'audio di Jacques Moretti sulla "schiuma" finisce agli atti con i video delle stecche da biliardo https://tg.la7.it/cronaca/moretti-biliardo-schiuma-video-27-01-2026-251652 - facebook.com facebook

L'indignazione del Governo italiano per la scarcerazione di Jacques Moretti, espressa con dure critiche all'inchiesta e il richiamo dell'ambasciatore, ha innescato uno scontro diplomatico con la Svizzera. x.com