La sparatoria di Crans Montana ha portato sotto i riflettori i gestori del ristorante Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla gestione del locale e sui loro trascorsi, tra cui il rifiuto di un prestito da un milione di euro nel 2021 da parte di una banca francese, che aveva motivato con garanzie considerate dubbie. La vicenda si intreccia con l’episodio criminale e mette in discussione le decisioni di chi gestisce uno dei locali più noti della zona.

La strage di Crans Montana ha acceso i riflettori sui gestori del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti. Non solo per stabilire le loro responsabilità per l'incendio nel locale che ha provocato 40 vittime e oltre 100 feriti durante la notte di Capodanno. Nel mirino c'è anche l'aspetto finanziario, che per la procura generale del Vallese mostra qualche ombra. Oggi emerge anche una controversia dei coniugi con una importante banca francese, il Crédit Lyonnais, che nel 2021 li avrebbero inseriti nella lista nera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Jacques Moretti, una banca francese nel 2021 bloccò il prestito da un milione per una casa a Parigi e una villa in Corsica. «Garanzie dubbie»

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Questa mattina, a Crans-Montana, si è parlato ancora una volta della tragedia che ha coinvolto Jacques e Jessica Moretti.

La notte tra il 2021 e il 2022, la banca francese bloccò un prestito da oltre un milione di euro a Jacques Moretti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: Crans-Montana, Jacques Moretti e la moglie Jessica con meno di 500 euro in banca e ipoteche milionarie; Debiti, rate e ipoteche: la vita dorata (in prestito) dei coniugi Moretti; Crans-Montana, scontro diplomatico dopo la scarcerazione di Jacques Moretti; Cauzione, ipoteche e soldi spariti, il giallo del conto: perché in banca i Moretti avevano solo 493 franchi?.

Jacques Moretti, una banca francese nel 2021 bloccò un prestito da oltre un milione. «Garanzie dubbie e sospetti di falsificazione»La strage di Crans Montana ha acceso i riflettori sui gestori del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti. Non solo per stabilire le loro responsabilità per l'incendio nel ... ilmattino.it

Crans-Montana, solo 493 franchi in banca: il giallo dei Moretti e del jet privatoUna lettera alla Procura rivela che i coniugi Moretti avrebbero sondato un volo privato per lasciare la Svizzera dopo la tragedia del Constellation. Indagini in corso ... panorama.it

Tg La7. . Crans-Montana, l'audio di Jacques Moretti sulla "schiuma" finisce agli atti con i video delle stecche da biliardo https://tg.la7.it/cronaca/moretti-biliardo-schiuma-video-27-01-2026-251652 - facebook.com facebook

L'indignazione del Governo italiano per la scarcerazione di Jacques Moretti, espressa con dure critiche all'inchiesta e il richiamo dell'ambasciatore, ha innescato uno scontro diplomatico con la Svizzera. x.com