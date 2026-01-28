Per il trentesimo compleanno di Ultimo, la sua fidanzata Jacqueline Luna ha pubblicato un messaggio sui social. Nel post, lei gli fa gli auguri e mette fine ai rumors sulla loro relazione. La foto ha fatto il giro del web e ha chiarito la loro storia dopo settimane di supposizioni.

In occasione del trentesimo compleanno di Ultimo, la fidanzata Jacqueline Luna gli dedica un post di auguri. La ragazza sembra proprio voler mettere a tacere i rumors degli ultimi giorni Parole dolci e schiette quelle di Jacqueline. La figlia di Heather Parisi ha dedicato un post su Instagram al fidanzato Ultimo. L’intento? Quello di fargli gli auguri per i suoi 30 anni ma anche, forse, mettere a tacere i tanti rumors degli ultimi giorni sulla coppia. “Lontano dai rumori, vicino alle risate. Happy 30 daddy” scrive Jacqueline sotto una foto che raffigura tutta la famiglia al completo: Enea nel pancione, la figlia di Heather Parisi e Ultimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Jacqueline e Ultimo, il post di lei che mette a tacere i rumors

Approfondimenti su Ultimo Jacqueline

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ultimo Jacqueline

Argomenti discussi: Ultimo-Jacqueline, fine della relazione? L'ipotesi tradimento e il nome di Matteo Paolillo; Ultimo e Jacqueline: verità o fake news? I dubbi sul presunto tradimento; Ultimo e Jacqueline in crisi: spunta il nome di Matteo Paolillo, l'indiscrezione; Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo e il tradimento: Ci sono testimoni. Poi il messaggio nascosto nell'ultima canzone.

Jacqueline Di Giacomo smentisce la crisi con UltimoNel giorno del 30esimo compleanno di Ultimo, la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo ha smentito le voci di crisi con una foto e una dedica social. gazzetta.it

Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo, la foto e la dedica socialLontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy. Con queste parole Jacqueline Luna Di Giacomo ha celebrato sui social il 30esimo compleanno di Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, ... adnkronos.com

Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna #quote - facebook.com facebook